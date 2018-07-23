اتحاد جديد بين عمالقة الإنترنت

أعلن القائمون على كل من فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت وتويتر عن نية تلك الشركات استحداث خدمة جديدة مشتركة ستسهل على المستخدمين استعمال تطبيقاتهم.

وسيطلق على الخدمة الجديدة اسم "Data Transfer Project" أو DTP اختصارا، وستساعد المستخدمين على استعمال بياناتهم الخاصة كالعناوين البريدية وكلمات السر وغيرها، في مختلف التطبيقات والمواقع التابعة لتلك الشركات، حيث يمكن للمستخدم على سبيل المثال استعمال عنوانه البريدي التابع لغوغل وكلمة السر الخاصة به هناك لتفعيل حساب فيسبوك أو تويتر.

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كما أوضح رئيس قسم حماية البيانات في تويتر، رديمين كيران، أن "الخدمة الجديدة ستستهل على المستخدمين عملية نقل الصور عبر الشبكة العنكبوتية بأمان، واستعمالها في أكثر من تطبيق في آن واحد، فبدلا من أن يعود المستخدم إلى هاتفه أو حاسبه الشخصي ليجد صورا كان قد حملها على تويتر سابقا، سيصبح بإمكانه تحميل هذه الصورة مجددا في صفحته على فيسبوك مباشرة عبر DTP".

ويمكن لأي مستخدم أن يعدل بياناته الخاصة الموجودة على تلك الخدمة، أو يقوم بحذف البيانات بالكامل في حال رغب بذلك.

المصدر: رامبلر