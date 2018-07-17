سكايب تطور تطبيقها

أكد القائمون على خدمة سكايب أنهم سيضيفون تعديلات جديدة على التطبيق الخاص بها على الحواسيب والأجهزة الذكية.

وأوضح الخبراء أن النسخة الجديدة من التطبيق، المنتظر طرحها أواخر يوليو الجاري، والتي ستعمل على أجهزة أندرويد وويندوز وIOS، ستمكن المستخدم من تسجيل المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو دون الاستعانة ببرامج أخرى مدفوعة كـ "Avaer" وغيره، وقبل البدء بتسجيل المكالمة ستعلم المتصل الآخر.

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وبالإضافة لتسجيل المكالمات، ستحوي النسخة الجديدة من تطبيق سكايب ميزة خاصة للبث المباشر على غرار تطبيقات "Xsplit" و"Wirecast" و"Vmix" وغيرها، كما ستحافظ على جودة الصورة والصوت حتى مع شبكات الإنترنت البطيئة.

المصدر: فيستي