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إنستغرام "يفضح ويحرج" مستخدميه!

العالم الرقمي

إنستغرام
Gettyimages.ru PhotoAlto/Frederic Cirou
انستغرام "يفضح ويحرج" مستخدميه!
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أطلق إنستغرام ميزة جديدة الأسبوع الماضي تتيح للمستخدمين إرسال أسئلة مختلفة لأصدقائهم من خلال القصص.

واستفاد عدد من المستخدمين من هذه الميزة وطرحوا الأسئلة على المشاهير والأصدقاء الذين يتابعونهم على الموقع الاجتماعي الشهير.

ولكن للأسف، لم يدرك العديد منهم أن هذه الميزة لا تخفي أسماء أولئك الذين يطرحون الأسئلة، الأمر الذي عرضهم لإحراج كبير.

وفي مدونة تعلن عن هذه الميزة، قال متحدث باسم إنستغرام: "على الرغم من أنك قادر على رؤية من أرسل السؤال بعد نشر الميزة في القصص، إلا أنه لن يتم عرض صورة صديقك واسم المستخدم الخاص به بعد مشاركة الإجابة".

وتحول العديد من المستخدمين إلى تويتر لانتقاد الميزة بعد اكتشافهم الأخير، حيث كتب أحدهم: "لم أكن أعرف أن أسئلة إنستغرام لم تكن مجهولة المصدر، حيث أنني أخبرت شخصا بأنه على شكل البيضة المسلوقة".

المصدر: ميرور

// 26.06.2018 по тикету 15478

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