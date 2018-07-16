إنستغرام "يفضح ويحرج" مستخدميه!

أطلق إنستغرام ميزة جديدة الأسبوع الماضي تتيح للمستخدمين إرسال أسئلة مختلفة لأصدقائهم من خلال القصص.

واستفاد عدد من المستخدمين من هذه الميزة وطرحوا الأسئلة على المشاهير والأصدقاء الذين يتابعونهم على الموقع الاجتماعي الشهير.

ولكن للأسف، لم يدرك العديد منهم أن هذه الميزة لا تخفي أسماء أولئك الذين يطرحون الأسئلة، الأمر الذي عرضهم لإحراج كبير.

i just found out the Instagram questions aren't anonymous and I've already asked two people if they suck toes — mackenzie (@mackfletch_) 11 июля 2018 г.

I told a crush I thought they were cute on Instagram questions thinking it was anonymous pic.twitter.com/APHlTshA5g — Marcus🌞 (@marcus_ac_) 11 июля 2018 г.

وفي مدونة تعلن عن هذه الميزة، قال متحدث باسم إنستغرام: "على الرغم من أنك قادر على رؤية من أرسل السؤال بعد نشر الميزة في القصص، إلا أنه لن يتم عرض صورة صديقك واسم المستخدم الخاص به بعد مشاركة الإجابة".

I THOUGHT THE INSTAGRAM QUESTIONS WERE ANONYMOUS SO I TOLD A GIRL HER DOG WAS UGLY FJCKSKSJKDKDJCKSIAODKCJS — ciara |6 days| (@adoptingbailey) 12 июля 2018 г.

وتحول العديد من المستخدمين إلى تويتر لانتقاد الميزة بعد اكتشافهم الأخير، حيث كتب أحدهم: "لم أكن أعرف أن أسئلة إنستغرام لم تكن مجهولة المصدر، حيث أنني أخبرت شخصا بأنه على شكل البيضة المسلوقة".

المصدر: ميرور