مستخدمو هواتف أندرويد غير محظوظين في الحب

يوجد عدد لا يحصى من العوامل التي يمكن أن تحدد ما إذا كنت شخصا جذابا بالنسبة للغير أم لا، مثل آرائك السياسية أو تفضيلك للقطط أو الكلاب.

وفي مجتمعنا المهووس حاليا بالتكنولوجيا، يمكن أن يكون لنوع هاتفك الذكي تأثير كبير على حياتك العاطفية.

وأجرت شركة Decluttr التي تساعد العملاء على بيع المواد التقنية غير المرغوب بها، استطلاعا أظهر أن 70% من المشاركين، البالغ عددهم 1502 في الولايات المتحدة، يفضلون الارتباط بشخص يمتلك هاتف آيفون بدلا من مستخدمي أجهزة أندرويد، مع العلم أن 2 من كل 5 أشخاص قالوا إن اختيار نوع الهاتف يمكن أن يؤثر على الانطباع الأول.

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وبالإضافة إلى استنتاج يفيد بأن مستخدمي آيفون اعتبروا أكثر جاذبية عاطفيا من مستخدمي أندرويد، كشف الاستطلاع النقاب عن بعض الأمور الأخرى المثيرة للاهتمام حول العلاقات واللقاءات العاطفية في العصر الرقمي.

ووفقا للنتائج، فإن 65% فقط من مستخدمي آيفون مستعدون للذهاب في موعد أول مع شخص يمتلك هاتفا ذكيا يعمل بنظام أندرويد.

ومن ناحية أخرى، فإن 53% فقط من مستخدمي أندرويد يقومون بالأمر نفسه فيما يخص العلاقة مع الأشخاص الذين يقتنون هواتف آيفون.

ويبدو أن الأمر لا يقتصر على مجرد علامة تجارية للهاتف الذي تملكه فحسب، بل يمكن أن يؤثر على نتائج الموعد الأول مع الشريك المحتمل.

واعترف أكثر من ثلث الرجال الذين شملهم الاستطلاع، أن الهاتف ذو الشاشة المتكسرة يعكس انطباعا سيئا في الموعد الأول، حيث يشير إلى احتمال وجود قلق بشأن الرعاية الذاتية.

وعلى النقيض من ذلك، كانت النساء أقل اهتماما بالشاشات المتكسرة، ولكنهن اعترفن بأنهن لا يملن إلى الأشخاص الذين يمتلكون نماذج قديمة من الهاتف.

المصدر: إنديبندنت