طريقة فعالة لتسريع عمل أجهزة أندرويد

استعرض خبراء من موقع "AKKet" خطوات عملية وبسيطة لتسريع عمل أجهزة أندرويد الذكية.

ولتحقيق هذه الغاية، ينصح الخبراء أولا بتحميل أحد البرامج الخاصة (برامج الروت) للتحكم بالإعدادات الأساسية لبرنامج تشغيل الجهاز العامل بنظام أندرويد، والتي يمكن اختيارها وفقا لنوع الهاتف.

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وبعد تفعيل البرنامج، يتوجب على المستخدم التوجه إلى قائمة إعدادات جهازه، ومن ثم إلى حقل "رقم المنتج" والضغط عليه لتظهر له قائمة إضافية "المطور"، ومن هناك يمكنه اختيار جودة الصورة ليجعلها "0.25х" أو "0.5х".

وبعد تفعيل هذا الخيار، سيصبح أداء الجهاز أسرع وفقا للمطورين، كما ستزيد مدة عمل البطارية بنحو 10%.

المصدر: فيستي