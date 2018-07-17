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Huawei تطلق أحدث هواتفها

العالم الرقمي

Huawei تطلق أحدث هواتفها
Reuters Yves Herman
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أعلنت شركة Huawei عن نيتها إطلاق هاتف "Honor 9i"، في 24 يوليو الجاري، بالهند.

ومن المفترض أن يأتي الجهاز الجديد بشاشة حجمها 5.84 بوصة، وأبعاد 9:19، تغطي معظم مساحة الواجهة الأمامية كما في هواتف "آيفون-x".

كما سيزود الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13+2 ميغابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

youtube/ Tech4 Brothers
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وسيضمن الأداء الجيد له، معالج "Kirin 659"، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية (46 أو128)غيغابايت، فضلا عن بطارية بسعة 3000 ميللي أمبير.

أما سعره فمن المتوقع أن يتراوح ما بين 200 و230 دولارا.

المصدر: فيستي

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