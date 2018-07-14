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سوني تستعرض قدرات هاتفها الجديد

العالم الرقمي

سوني تستعرض قدرات هاتفها الجديد
youtube/ Urban Tecno
هاتف " Xperia XZ2 Premium" الجديد من سوني
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نشرت شركة سوني مقطع فيديو يظهر دقة التصوير العالية في هاتفها "Xperia XZ2 Premium" الجديد.

ويمكن للهاتف التقاط الفيديوهات والصور بدقة عالية (4K وHDR) بفضل كاميرا خلفية مزدوجة (19+12) ميغابيكسل، مزودة بحساسات قادرة على التعامل مع مختلف ظروف الإضاءة، ومعالجات داخلية للتعامل مع عدد كبير من اللقطات في الثانية الواحدة.

ويتميز "XZ2 Premium" بأداء عال وسريع بفضل معالج "Snapdragon 845" المميز، وذاكرة الوصول العشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة التخزين 64 غيغابيت.

كما زود الهاتف بشاشة عالية الدقة وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 3350 ميللي أمبير بخاصية الشحن السريع.

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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