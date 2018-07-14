نوكيا تدخل الواقع المعزز في أحدث هواتفها

أعلنت نوكيا أن هاتف "7 Plus" الذي أطلقته مؤخرا سيكون قادرا على دعم تقنيات الواقع المعزز.

وسيتمكن هذا الهاتف من التعامل مع هذه التقنيات بفضل منصة "GoogleARCore" الإلكترونية التي طورتها غوغل لدعم الواقع المعزز والافتراضي، ليكون ثالث هاتف من نوكيا يتعامل مع تلك التقنيات بعد "Nokia-8 Sirocco" و"Nokia-6.1".

وتساعد الجهاز في عمله نسخة أندرويد كتلك الموجودة في أجهزة غوغل، ومعالج "QualcommSnapdragon 660" ثماني النوى، بالإضافة إلى معالج رسوميات "Adreno 512"، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت.

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ويقدر المستخدمون هذا الهاتف بسبب الكاميرا المتميزة: أساسية مزدوجة بدقة 12+13 ميغابيكسل، وأمامية بدقة 16 ميغابيكسل، وبطاريته القوية بسعة 3800 ميللي أمبير، والتي تكفيه ليومين من العمل.

المصدر: لايف. رو