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فيسبوك مسنجر يتوقف عن العمل في أجهزة أندرويد

العالم الرقمي

فيسبوك مسنجر يتوقف عن العمل في أجهزة أندرويد
Gettyimages.ru tomeng
فيسبوك مسنجر يتوقف عن العمل في أجهزة أندرويد
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توقف تطبيق آخر تابع لعملاق الشبكات الاجتماعية فيسبوك عبر نظام التشغيل أندرويد، عقب ساعات قليلة من توقف التطبيق الرئيسي فيسبوك عن العمل.

وأبلغ عدد كبير من مستخدمي أندرويد عن توقف تطبيق التراسل الفوري مسنجر، الذي يضم 1.3 مليار مستخدم، عن العمل، حيث عرض موقع "Down Detector" الذي يتتبع الانقاطاعات العالمية، أكثر من 122 تقريرا عن مشاكل في تطبيق فيسبوك مسنجر، خلال الساعات القليلة الماضية.

ويبدو أن الخدمة تواجه مشكلات منذ الساعة 9:33 صباحا بتوقيت موسكو، وقد سجلت غالبية شكاوى انقطاع عمل التطبيق في أوروبا، وفقا لموقع "Down Detector".

downdetector.com

ولم تعلق الشركة حتى الآن على أسباب هذا الانقطاع في جميع أنحاء العالم، فيما يوضح متجر غوغل بلاي أن تطبيق مسنجر تلقى تحديثا جديدا في 11 يوليو الجاري، وهو الوقت نفسه الذي حصل فيه تطبيق فيسبوك على أحد التحديثات أيضا، وربما يكون ذلك هو السبب في انقطاع مسنجر عن العمل.

المصدر: ذي صان

// 26.06.2018 по тикету 15478

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