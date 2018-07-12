اتهامات لآبل بسرقة براءة اختراع!

رفعت شركة "SMTM Technology" دعوى قضائية ضد آبل متهمة إياها بسرقة براءة اختراع تابعة لها.

وأوضحت الشركة المدعية أن براءة الاختراع تتعلق بميزة "عدم الإزعاج أثناء القيادة"، والتي كانت "SMTM Technology" قد سجلتها عام 2015، أي بعد عامين من حصولها عليها من المبرمج، نك بوفي.

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وأشارت الشركة إلى أن آبل أضافت هذه الميزة في برنامج "iOS 11" المشغل لأجهزتها الذكية، في سبتمبر 2017.

وتعتبر "عدم الإزعاج أثناء القيادة" إحدى ميزات الأمان التي تضيفها الشركات إلى برمجيات أجهزتها الذكية، حيث تقوم الخاصية بإيقاف إشعارات الرسائل والمكالمات أثناء جلوس صاحب الجهاز خلف مقود السيارة خوفا من تشتت انتباهه ووقوع الحوادث.

المصدر: لايف. رو