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Nikon تطرح كاميرا بقدرات تلسكوب!

العالم الرقمي

Nikon تطرح كاميرا بقدرات تلسكوب!
youtube/ ascetin
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استعرضت شركة Nikon الشهيرة مؤخرا كاميرا جديدة بقدرات تقريب تضاهي التلسكوبات العلمية الصغيرة المستخدمة لرصد الأجسام البعيدة.

وزودت "CoolPix P1000" بعدسات عالية الدقة متغيرة الفتحات ما بين "f/2.8" و"f/8"، قادرة على تقريب الصورة 125 مرة.

كما أتت هذه الكاميرا بمستشعرات إلكترونية كتلك الموجودة في كاميرات "P900" الشهيرة، وقدرة على تصوير الفيديوهات بدقة 4K، بالإضافة إلى شاشة إلكترونية للعرض يمكن تحريكها بمختلف الاتجاهات.

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وزودت الكاميرا بخاصية التحكم عن بعد، وبالإمكان وصلها مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر شبكات Wi-Fi أو Bluetooth، أما سعرها فيبدا من 799 دولارا.

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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