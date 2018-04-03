"Canon" تستعرض قدرات كاميرتها الخارقة! (فيديو)

استعرضت شركة "Canon" الشهيرة قدرات كاميرا فريدة طورتها، قادرة على التصوير بدقة 120 ميغابيكسل.

وبفضل الحسّاس الجديد الذي زودت به، أضحت الكاميرا قادرة على تصوير لقطات بدقة عالية تفوق دقة "Full HD" بنحو 60 مرة. كما يمكنها أن تسجل أكثر من 9 لقطات في الثانية، الأمر الذي يساعد المستخدم على تقريب الصورة وتكبيرها دون أن تفقد دقتها.

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ومن جانبهم قال الخبراء في "Canon" إن هذه التقنيات الجديدة من الصعب أن تظهر في كاميرات الهواتف الذكية بسبب حجمها الكبير نسبيا، لكن شركتهم ستطرحها بشكل رسمي في كاميرا تصوير احترافية قد تظهر قريبا.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر