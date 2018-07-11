"OnePlus" تطرح أحدث هواتفها في روسيا

أعلنت شركة صناعة الإلكترونيات الصينية "OnePlus" عن بدء بيع الجيل السادس من هواتفها في السوق الروسية.

وأوضحت الشركة أن هاتف "OnePlus 6" سيتوفر في روسيا بـ 3 نماذج، الأول مزود بذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت، والثاني بذاكرة 8 و128 غيغابايت، أما النموذج الثالث فبذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وأخرى داخلية 256 غيغابايت.

وتأتي النسخ جميعها بمعالج ثماني النوى وتردد 2800 ميغاهيرتز، وكاميرا أساسية مزدوجة بدقة 16 ميغابيكسل، وشاشة AMOLED عالية الدقة شبيهة بشاشات "آيفون-X".

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كما أتى الهاتف بمنفذين لبطاقات الاتصال وماسح لبصمات الأصابع، بالإضافة لبطارية بسعة 3300 ميللي أمبير. أما سعره فسيتراوح ما بين 725 و887 دولارا.

المصدر: لايف. رو