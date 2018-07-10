هل تختفي HTC من الأسواق؟

أكد خبراء في سوق الهواتف الذكية أن شركة HTC الشهيرة تعاني من مشاكل جدية في المبيعات.

وتفيد البيانات الأخيرة بأن HTC شهدت مؤخرا أسوأ نسب مبيعات للهواتف الذكية منذ عامين، فمبيعاتها في شهر يونيو الفائت من الهواتف بلغت 72 مليون دولار فقط، مقابل 7 مليارات كانت قد سجلتها في الفترة نفسها من العام الماضي.

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ويرجع الخبراء تلك المشاكل في مبيعات الشركة إلى عدة عوامل، أولها المنافسة القوية في الأسواق من قبل الشركات الصينية التي تطرح هواتف ممتازة بأسعار منافسة، والسبب الآخر هو أن هاتف "+U12" الذي عقدت HTC الآمال عليه هذا العام، لم يلق الرواج المطلوب بين محبي الهواتف الذكية.

والأهم من ذلك أن HTC لم تطرح هذا العام هواتفها بأسعار متوسطة ورخيصة لمنافسة سامسونغ وإل جي وباقي الشركات الكبيرة.

المصدر: فيستي