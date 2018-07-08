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سامسونغ تطلق هاتفين مميزين

العالم الرقمي

سامسونغ تطلق هاتفين مميزين
youtube/ Tech Artist
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ذكر المدون الشهير "Ice Universe" أن سامسونغ تستعد لإطلاق هاتفين جديدين سيحدثان فرقا في سوق الأجهزة الذكية.

ووفقا للمدون فإن سامسونغ ستطلق هاتف "Galaxy X"، في يناير العام المقبل، خلال معرض "CES-2019"، حيث من المفترض أن يأتي الجهاز بهيكل قابل للطي من المنتصف، وشاشتي عرض يمكن تحويلهما إلى واحدة كبيرة بحجم شاشات الحواسب اللوحية تقريبا.

أما هاتف "Galaxy S10" فمن المفترض أن يظهر في فبراير المقبل خلال معرض "MWC-2019"، ويأتي بمواصفات تجعله أحد أفضل الهواتف الذكية، كالكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات ومعالج سريع الأداء وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.

المصدر: لايف. رو

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