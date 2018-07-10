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أكثر الهواتف رواجا لعام 2018

العالم الرقمي

أكثر الهواتف رواجا لعام 2018
youtube/Justin Tse
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نشرت وكالة "Counterpoint Research" تصنيفا جديدا للهواتف الذكية التي حققت أعلى نسب مبيعات، في مايو 2018.

وترأس التصنيف هاتف "آيفون-8" الذي طرحته آبل أواخر العام الفائت وزودته بميزة الشحن اللاسلكي وهيكل أنيق من الزجاج المقاوم للكسر والخدوش، وتلاه هاتف "+Galaxy S9" من سامسونغ بشاشته عالية الدقة وكاميرته المميزة.

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أما المرتبة الثالثة فاحتلها هاتف "آيفون- X" بشاشته المميزة التي جاءت على كامل مساحة الواجهة الأمامية للجهاز وميزة التعرف على وجه المستخدم، ولحقه هاتفا "Xiaomi Redmi 5A" و"iPhone 8 Plus".

وجاءت أيضا في التصنيف هواتف: "Galaxy S9" من سامسونغ، "P- 20 Light" من Huawei و"vivo x21" و"Redmi 5 plus" و"oppo A83".

المصدر: فيستي

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