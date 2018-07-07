 
مباشر

إل جي تطلق جهازا ذكيا لا مثيل له!

العالم الرقمي

إل جي تطلق جهازا ذكيا لا مثيل له!
Reuters Lee Jae Won
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kh6y

تعمل شركة إل جي على تسجيل براءة اختراع لجهاز مميز سيغير مستقبل الأجهزة الذكية.

ووفقا للتسريبات، فإن الجهاز عبارة عن قلم ذكي بداخله شاشة مرنة عالية الدقة، تعمل باللمس وتخرج بكبسة زر واحدة لتستعمل كأي شاشة هاتف ذكي.

mail.ru

وسيغني هذا القلم وفقا للخبراء عن الهواتف الذكية، فهو مزود أيضا بكاميرا وأجهزة اتصال بالشبكات الخلوية وشبكات الإنترنت، بالإضافة إلى مايكروفون ومكبرات للصوت، كما يمكن شبكه مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر البلوتوث أو الـ WIFI.

mail.ru
إقرأ المزيد
مايكروسوفت تطلق حاسبا يحمل في الجيب

وأشار موقع "GSMArena" المتخصص بشؤون التقنية إلى أن هذا القلم سيزود بميزات تمكن المستخدم من استعماله للكتابة والرسم على شاشات بعض الأجهزة الذكية والحواسب.

المصدر: لينتا. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المواجهات الختامية في ربع النهائي المونديال