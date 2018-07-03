 
مباشر

مايكروسوفت تطلق حاسبا يحمل في الجيب

العالم الرقمي

مايكروسوفت تطلق حاسبا يحمل في الجيب
youtube
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kgfi

تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق حاسب شخصي صغير بحجم الهاتف المحمول تقريبا.

وتفيد تسريبات نقلتها مصادر مقربة من مايكروسوفت بأن الجهاز الجديد الذي سيطرح تحت اسم "Andromeda"، سيتميز بهيكل قابل للطي من المنتصف، مزود بشاشتين يمكن استخدامهما معا ليصبح الجهاز شبيها بالحاسب اللوحي، ويمكن تحويل إحداهما إلى لوحة مفاتيح تعمل باللمس ليتحول الجهاز إلى حاسب شخصي صغير الحجم.

كما أشارت المصادر إلى أن الجهاز الجديد سيعمل بنظام "Windows 10" المتكامل الموجود على الحواسب الشخصية.

ومن المنتظر أن يزود "Andromeda" بقلم ذكي يمكن المستخدم من الكتابة أو الرسم على شاشات الجهاز التي تعمل باللمس.

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تغطية خاصة من RT حول مونديال روسيا 2018
تعرض لمرض حرمه الرؤية والسمع فشجع منتخبه بحاسة اللمس