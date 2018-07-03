مايكروسوفت تطلق حاسبا يحمل في الجيب

تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق حاسب شخصي صغير بحجم الهاتف المحمول تقريبا.

وتفيد تسريبات نقلتها مصادر مقربة من مايكروسوفت بأن الجهاز الجديد الذي سيطرح تحت اسم "Andromeda"، سيتميز بهيكل قابل للطي من المنتصف، مزود بشاشتين يمكن استخدامهما معا ليصبح الجهاز شبيها بالحاسب اللوحي، ويمكن تحويل إحداهما إلى لوحة مفاتيح تعمل باللمس ليتحول الجهاز إلى حاسب شخصي صغير الحجم.

كما أشارت المصادر إلى أن الجهاز الجديد سيعمل بنظام "Windows 10" المتكامل الموجود على الحواسب الشخصية.

laptop mode & gaming mode pic.twitter.com/VRD8Z9wKgD — David Breyer (@D_Breyer) 30 июня 2018 г.

ومن المنتظر أن يزود "Andromeda" بقلم ذكي يمكن المستخدم من الكتابة أو الرسم على شاشات الجهاز التي تعمل باللمس.

المصدر: فيستي