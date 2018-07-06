فيسبوك "يتلاعب" بوثيقة الاستقلال الأمريكي!

قام موقع فيسبوك بحذف عبارة من وثيقة "إعلان الاستقلال الأمريكي"، عندما قام مستخدم بنشر مضمون الوثيقة على صفحته الخاصة.

وحدث ذلك نتيجة لتدخل خوارزمية فيسبوك الجديدة التي صممت بغرض معاينة وحذف خطاب الكره والتحريض في منشورات فيسبوك.

وقامت الخوارزمية بحذف عبارة من وثيقة الاستقلال، اعتقادا منها بأنها تحرض على الكره والعنصرية، والتي جاء فيها مايلي: "الهنود المتوحشون عديمو الرحمة".

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كما قامت الشركة باستعادة العبارة المحذوفة والاعتذار على الخطأ غير المقصود، بينما وجهت انتقادات عديدة إلى الخوارزمية "غير الذكية"، التي لا تفرق بين النصوص التاريخية الشهيرة والخطاب التحريضي الفعلي.

وقامت شركة فيسبوك، في يونيو الماضي، باعتماد خوارزمية جديدة لنشر الأخبار، تكمن إحدى غاياتها في الحد من المنشورات التي تؤدي إلى التضليل أو التحريض على الكره والعنصرية، وما تزال اليوم قيد التجربة العملية.

المصدر: RT