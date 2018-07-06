 
مباشر

فيسبوك "يتلاعب" بوثيقة الاستقلال الأمريكي!

العالم الرقمي

فيسبوك
You-Tube: Scott Bacher
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kh6w

قام موقع فيسبوك بحذف عبارة من وثيقة "إعلان الاستقلال الأمريكي"، عندما قام مستخدم بنشر مضمون الوثيقة على صفحته الخاصة.

وحدث ذلك نتيجة لتدخل خوارزمية فيسبوك الجديدة التي صممت بغرض معاينة وحذف خطاب الكره والتحريض في منشورات فيسبوك.

وقامت الخوارزمية بحذف عبارة من وثيقة الاستقلال، اعتقادا منها بأنها تحرض على الكره والعنصرية، والتي جاء فيها مايلي: "الهنود المتوحشون عديمو الرحمة".

إقرأ المزيد
خدعة خفية في آيفون تحدث "ثورة" في كتابة الرسائل خدعة خفية في آيفون تحدث "ثورة" في كتابة الرسائل

كما قامت الشركة باستعادة العبارة المحذوفة والاعتذار على الخطأ غير المقصود، بينما وجهت انتقادات عديدة إلى الخوارزمية "غير الذكية"، التي لا تفرق بين النصوص التاريخية الشهيرة والخطاب التحريضي الفعلي.

وقامت شركة فيسبوك، في يونيو الماضي، باعتماد خوارزمية جديدة لنشر الأخبار، تكمن إحدى غاياتها في الحد من المنشورات التي تؤدي إلى التضليل أو التحريض على الكره والعنصرية، وما تزال اليوم قيد التجربة العملية.

المصدر: RT

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباريات اليوم - الجمعة 06/07