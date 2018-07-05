خدعة خفية في آيفون تحدث "ثورة" في كتابة الرسائل

يعد تعديل إحدى الرسائل على هاتف آيفون أمرا مملا ومرهقا، ولكن خدعة سهلة يمكن أن تضع حدا لهذه المشكلة.

وتتيح الخدعة إمكانية التنقل بين أحرف النص، دون الحاجة إلى النقر على الشاشة. وكل ذلك بفضل تقنية اللمس ثلاثي الأبعاد، وهي ميزة قدمتها شركة آبل في أجهزة آيفون عام 2015، تتيح للهواتف التعرف على درجات مختلفة من الضغط، لأداء مجموعة متنوعة من المهام.

ويمكن استخدام هذه الميزة في إشعارات التقويم ومعلومات الطقس التفصيلية، وغير ذلك. ولكن أفضل وظيفة لها، هي قدرتها الثورية على تغيير طريقة كتابة الرسائل.

ولاستخدام الميزة، قم بتشغيل التطبيق الذي تريد استخدامه، واضغط على لوحة المفاتيح مع تحريك إصبعك حول النص، والتوقف لدى الحرف الذي تريد تعديله.

المصدر: ذي صن