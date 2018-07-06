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تسريبات عن هاتف "Mi Mix 3" المنتظر

العالم الرقمي

تسريبات عن هاتف
youtube/Gadget View
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سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية معلومات وصورا أكدت أنها لهاتف "Mi Mix 3" المنتظر من Xiaomi.

وسيأتي هذا الهاتف بشاشة عالية الدقة ممتدة على معظم مساحة الواجهة الأمامية تقريبا، على غرار شاشات "آيفون-X"، مدمج بقسمها السفلي ماسح لبصمات الأصابع.

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ومن المفترض أن يتميز هذا الجهاز بتصميم كاميراته، فالأمامية دمجت بجزء متحرك يحمل الكاميرا الخلفية، يمكن رفعه إلى الأعلى عند الحاجة للتصوير، الأمر الذي وفر مساحة أكبر للعرض على الشاشة.

كما من المفترض أن يزود "Mi Mix 3" بمعالج SNAPDRAGON-845، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، لضمان أداء أفضل وسرعة في التعامل مع البيانات.

المصدر: لايف. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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