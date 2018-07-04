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رويترز نقلا عن ناطق باسم فصيل سوري معارض: فشل المفاوضات بين المسلحين وعسكريين روس جنوب سوريا

خبراء: احذروا "قنبلة التحميل" على "Google Chrome‎"!

العالم الرقمي

خبراء: احذروا
imagebroker.com-© Valentin Wolf
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كشف موقع مختص بالأمن الإلكتروني أن خبراء الأمن السيبراني كشفوا عن خطأ فني في تحديث غوغل، يسمح للهاكرز بترويع ضحاياهم باستخدام "قنبلة التحميل".

وتطلق "قنبلة التحميل" مئات أو آلاف التنزيلات على صفحة الإنترنت وتحجب المتصفح في بضع ثوان. ويمتلئ المعالج بالكامل ويتوقف عمل الكمبيوتر نهائيا.

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وغالبا ما يستخدم المحتالون هذه الخدعة على مواقعهم المزيفة، ويضعون رقما للدعم الفني على الصفحة المتوقفة لدى مستخدمي الكمبيوتر، ويعرضون عليهم خدماتهم بإلغاء "قفل" المتصفح لقاء مقابل مادي.

وواجه مطورو غوغل كروم هذه المشكلة التي سمحت بمثل هذه الهجمات سابقا، ما أكده مستخدمو الإنترنت بعد أن قام الخبير بأمن الإنترنت، مالاويربيتس جيروم سيغورا، بإجراء دراسة عن هذا الموضوع.

لكن المستخدمين اليوم أكدوا عودة هذه المشكلة الفنية الخطيرة في التحديث الجديد لغوغل كروم. وأشار سيغورا إلى أن هذه المشكلة قد لا تقتصر على متصفح غوغل كروم، بل ستواجه مستخدمي متصفح فايرفوكس أيضا ريثما يجد المختصون لها حلا.

المصدر: لينتا. رو

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