فيسبوك تطلق ميزة "صحية" لمستخدميها

أعلنت شركة فيسبوك عن إطلاق خدمة جديدة لمشتركيها تمكنهم من إيقاف استلام جميع الإشعارات باستخدام زر واحد "عدم الإزعاج".

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وكشفت مدونة "Mashable" أن ميزة "عدم الإزعاج" الجديدة ما تزال قيد الاختبار. وسيؤدي استخدامها قريبا إلى إيقاف مؤقت لأي إشعارات من فيسبوك بمجرد النقر على زر خاص.

وسيتمكن مستخدمو فيسبوك من تفعيل خيار جديد يضع وقتا محددا لميزة "عدم الإزعاج"، بحيث يمكن استقبال الإشعارات مرة أخرى لدى انقضاء مدة الإيقاف التي حددها المشتركون بأنفسهم.

وستطلق ميزة "عدم الإزعاج" ضمن الخطة الجديدة لشركة فيسبوك، والتي تسعى إلى "الصحة الرقمية" لمستخدميها، حيث ستقوم الشركة بمراقبة الزمن الذي سيقضيه مشتركوها داخل شبكة التواصل، وستحذرهم من العواقب السلبية للإدمان على الإنترنت.

المصدر: غازيتا. رو