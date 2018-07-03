 
مباشر

فيسبوك تطلق ميزة "صحية" لمستخدميها

العالم الرقمي

فيسبوك تطلق ميزة
Fancycrave.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kgn5

أعلنت شركة فيسبوك عن إطلاق خدمة جديدة لمشتركيها تمكنهم من إيقاف استلام جميع الإشعارات باستخدام زر واحد "عدم الإزعاج".

إقرأ المزيد
منظمة الصحة العالمية تصنف إدمان ألعاب الفيديو اضطرابا عقليا منظمة الصحة العالمية: إدمان ألعاب الفيديو اضطراب عقلي

وكشفت مدونة "Mashable" أن ميزة "عدم الإزعاج" الجديدة ما تزال قيد الاختبار. وسيؤدي استخدامها قريبا إلى إيقاف مؤقت لأي إشعارات من فيسبوك بمجرد النقر على زر خاص.

وسيتمكن مستخدمو فيسبوك من تفعيل خيار جديد يضع وقتا محددا لميزة "عدم الإزعاج"، بحيث يمكن استقبال الإشعارات مرة أخرى لدى انقضاء مدة الإيقاف التي حددها المشتركون بأنفسهم.

وستطلق ميزة "عدم الإزعاج" ضمن الخطة الجديدة لشركة فيسبوك، والتي تسعى إلى "الصحة الرقمية" لمستخدميها، حيث ستقوم الشركة بمراقبة الزمن الذي سيقضيه مشتركوها داخل شبكة التواصل، وستحذرهم من العواقب السلبية للإدمان على الإنترنت.

المصدر: غازيتا. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تغطية خاصة من RT حول مونديال روسيا 2018