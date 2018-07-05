 
مباشر

آبل تعدّل أجهزة "آيباد"

العالم الرقمي

آبل تعدّل أجهزة
youtube/ King's Tech
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kgs6

أكدت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن آبل تنوي إدخال تعديلات ملحوظة على حواسب "آيباد" اللوحية القادمة.

ونوه المبرمج ستيف سميث، المتخصص بتطوير برمجيات أجهزة آبل الذكية، إلى أن أنظمة "iOS" الجديدة ستمكن حواسب "آيباد" اللوحية القادمة من التعرف على وجوه أصحابها، وبالتالي ستصبح أكثر أمانا وخصوصية.

كما أشار المبرمج البرازيلي المعروف، غيرمي رامبو، إلى أن بعض النسخ التجريبية الحالية من أنظمة "iOS 12" المخصصة للعمل على أجهزة آيباد، تدل على أن هذه الأجهزة ستزود بكاميرات "TrueDepth" القادرة على التعامل مع أنظمة "FaceID".

youtube/ King's Tech
إقرأ المزيد
مايكروسوفت تطلق حاسبا يحمل في الجيب

كما أن حواسب "آيباد" القادمة قد تزود أيضا بشاشات تغطي كامل المساحة الأمامية للواجهة تقريبا، على غرار هواتف "آيفون-X".

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. جدل في مصر بسبب راتب صلاح في ليفربول