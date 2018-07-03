// 26.06.2018 по тикету 15478
تحذير من فيروس خطير يهدد أجهزة ويندوز!
Reuters Kacper Pempel
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حذّر خبراء في أمن المعلومات من انتشار فيروس إلكتروني جديد يهاجم الأجهزة العاملة بأنظمة ويندوز.
وأوضح موقع "Bleepingcomputer" أن جميع الذين تضرروا من هذا الفيروس كانوا من مستخدمي تطبيق "All-Radio 4.27 Portable"، والأخطر من ذلك أنهم لم يتمكنوا من حذف ملفاته من أجهزتهم بشكل كامل.
ويرجح الخبراء أن قراصنة الإنترنت تمكنوا من اختراق ملفات "All-Radio 4.27 Portable" في الحواسب عبر روابط لإعلانات وهمية كانوا قد أرسلوها للمستخدمين.
أما تطبيق "All-Radio 4.27 Portable" فهو برنامج مجاني للاستماع للموسيقى ومشاهدة القنوات التلفزيونية عبر الإنترنت، يستخدم بشكل واسع في دول الاتحاد الروسي وأوروبا.
المصدر: فيستي
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