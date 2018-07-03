تحذير من فيروس خطير يهدد أجهزة ويندوز!

حذّر خبراء في أمن المعلومات من انتشار فيروس إلكتروني جديد يهاجم الأجهزة العاملة بأنظمة ويندوز.

وأوضح موقع "Bleepingcomputer" أن جميع الذين تضرروا من هذا الفيروس كانوا من مستخدمي تطبيق "All-Radio 4.27 Portable"، والأخطر من ذلك أنهم لم يتمكنوا من حذف ملفاته من أجهزتهم بشكل كامل.

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ويرجح الخبراء أن قراصنة الإنترنت تمكنوا من اختراق ملفات "All-Radio 4.27 Portable" في الحواسب عبر روابط لإعلانات وهمية كانوا قد أرسلوها للمستخدمين.

أما تطبيق "All-Radio 4.27 Portable" فهو برنامج مجاني للاستماع للموسيقى ومشاهدة القنوات التلفزيونية عبر الإنترنت، يستخدم بشكل واسع في دول الاتحاد الروسي وأوروبا.

المصدر: فيستي