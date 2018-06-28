Firefox يحمي المستخدمين من التجسس

أكد الخبراء في Mozilla أنهم يعملون على إدخال تعديلات جديدة على متصفح Firefox لحماية حسابات المستخدمين من الاختراق.

وستزيد التعديلات الجديدة وفقا للخبراء من حماية المتصفح ضد الهجمات الإلكترونية التي تنتقل عبر روابط "http"، كما أن Firefox سيحذّر المستخدم في حال دخوله إلى موقع إلكتروني مشبوه أو تم اختراقه سابقا.

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والميزة الأهم في Firefox القادم، هي أنه سيمكن المستخدم من الوصول إلى خدمة "Have I Been Pwned"، والتي تخبره باختراق حساباته الإلكترونية أو استعمالها من دون معرفته في حال حدوث ذلك.

وأوضح الخبراء في Mozilla أنهم يختبرون حاليا الخصائص الجديدة مع نحو 250 ألف مستخدم يستعملون نسخا خاصة من Firefox، وفي حال أثبتت التعديلات الجديدة على المتصفح جدارتها، فستصبح متاحة لجميع المستخدمين قريبا.

المصدر: فيستي