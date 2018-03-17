"Firefox" الجديد يحمي المستخدم من طلبات المواقع المزعجة

أصدرت شركة "Mozilla" إصدارا جديدا من متصفح "Firefox"، يساعد المستخدم على التخلص من الطلبات المزعجة الصادرة عن بعض المواقع.

ووفقا للخبراء في الشركة فإن النسخة الجديدة من المتصفح تمنع الطلبات التي تعرضها بعض المواقع وتطلب من المستخدم تفعيل كاميرا الويب الخاصة بجهازه، أو تسمح للصفحات بالوصول إلى إحداثيات الجهاز أو تفعل المايكروفون الموجود فيه.

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ولتفعيل هذه الميزة، يتوجب على المستخدم فتح قائمة إعدادات المتصفح، ثم التوجه إلى خيار "الخصوصية والأمن" ثم "إخطارات"، وبعدها اختيار الإخطارات التي يرغب بألا تصله، كإشعارات طلب تفعيل الكاميرا أو المايكروفون.

وبالإضافة لتلك الميزات، تحسن النسخة الجديدة من "Firefox" معالجة الرسوميات في الكمبيوتر، وتزيد من خائص الأمان فيما يتعلق بالمعلومات الموجودة في الجهاز والمواقع التي يتصفحها المستخدم.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر