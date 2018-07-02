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سامسونغ تتخلى عن "نوت-8"

العالم الرقمي

سامسونغ تتخلى عن
Reuters Kim Hong-Ji
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أكد موقع "PhoneArena" أن شركة سامسونغ ستتوقف عن إنتاج هواتف غالاكسي "نوت-8" قريبا.

وتبعا للخبير في "MRG"، إلدار مورتازين، فإن سامسونغ ستوقف إنتاج هذا الهاتف تزامنا مع إطلاق "نوت-9" كي لا تؤثر مبيعاته على مبيعات الأخيرة.

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وأوضح الخبير أن "الشركة أرسلت في الشهرين الأخيرين آخر دفعات نوت-8 إلى محلاتها ووكالاتها حول العالم، أي أن هذه الأجهزة ستختفي من الأسواق خلال بضعة أشهر".

وتأتي تلك المعلومات في الوقت الذي تشير فيه الإحصائيات إلى أن مبيعات سامسونغ من الهواتف هذا العام تمر بأزمة حقيقية، وأن الشركة تعول على إطلاق هواتف "نوت-9" لإحياء تلك المبيعات، والحفاظ على مركزها المتقدم في سوق الأجهزة الذكية.

المصدر: لايف. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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