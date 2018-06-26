هل يحيي "Note-9" مبيعات سامسونغ المتعثرة؟

ذكر خبراء في سوق الهواتف الذكية أن سامسونغ تعاني من مشاكل في تحقيق خطتها للمبيعات هذا العام.

وأوضح الخبراء أن سامسونغ كانت تعقد الآمال على هاتف "Galaxy S9" لتحقق مبيعات هذا العام، تصل إلى 320 مليون جهاز، لكن الإحصائيات تشير إلى أن مبيعاتها من الهواتف في الربع الأول من 2018 بلغت 78 مليون نسخة، بينما وصلت مبيعاتها في الفترة ما بين أبريل ويونيو إلى 73 مليون نسخة فقط، أي أنها متأخرة عن الخطة التي وضعتها لهذا العام.

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ويعتقد الخبراء أن طرح سامسونغ لهواتف "Note -9"، في أغسطس المقبل، قد يحيي مبيعاتها من جديد، ويصل بها إلى الأرقام التي حققتها في الأعوام الأخيرة.

يذكر أن سامسونغ كانت قد حققت مبيعات جيدة من الهواتف في الأعوام الثلاثة الفائتة، ففي عام 2015 باعت نحو 309.7 مليون هاتف، وعام 2016 باعت 309.4 مليون جهاز، أما العام الفائت فباعت 319.8 مليون هاتف.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر