واتس آب يمنح رؤساء المجموعات حق "إسكات" المزعجين!

أطلق واتس آب ميزة جديدة تتيح لرؤساء المجموعات إمكانية منع المشاركين المزعجين من إرسال الرسائل ضمن الدردشات الجماعية.

ويسمح تحديث التطبيق للمشرفين بحظر مشاركة المستخدمين ضمن الدردشة، لتظل المحادثة حكرا على المشرفين الآخرين فقط.

ولكن هذا لا يعني أن المشاركين العاديين لن يروا الرسائل ضمن المجموعات، بل سيُمنعون فقط من المشاركة في المحادثة الجماعية.

وعلى الرغم من طرح تحديث واتس الجديد في هواتف أندرويد وiOS على مستوى العالم، إلا أن البعض قد يضطرون للانتظار بضعة أيام قبل وصول التحديث إلى هواتفهم.

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ولتفعيل الميزة الجديدة، تأكد من تحديث تطبيق واتس آب على هاتفك، ومن ثم انتقل إلى إعدادات مجموعة الدردشة التي تشرف عليها، حيث يمكنك حظر المشاركين العاديين من إرسال الرسائل إلى المجموعة، عن طريق اختيار "المشرفين فقط".

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وستظهر رسالة في الدردشة تنص على ما يلي: "لقد غيرت إعدادات هذه المجموعة للسماح للمشرفين فقط بإرسال رسائل ضمن المحادثة".

ويمكن أن تساعد هذه الميزة في الحد من عدد الرسائل المزعجة التي تتلقاها، عن طريق الحد من عدد الأشخاص الذين يمكنهم المشاركة في الدردشة الجماعية.

ولحسن الحظ، لا يُعتقد أن "إسكات المزعجين" سيكون دائما، مع قدرة المشرفين على تطبيق الميزة المقيدة كل 72 ساعة فقط.

يذكر أن واتس آب أصدرت تحديثا في أبريل الماضي سمح للمشرفين باستبعاد مستخدم آخر، تمت ترقيته مؤخرا إلى وضع مشرف.

المصدر: ديلي ميل