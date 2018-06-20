واتس آب توقف دعم تطبيقها في عدة أجهزة بحلول نهاية هذا العام

يستخدم تطبيق واتس آب المملوك لفيسبوك 1.5 مليون شخص حول العالم، ولكن هذا الرقم قد يتراجع خلال العامين المقبلين بعد أن أعلنت الشركة وقف دعمها للتطبيق في عدة أجهزة ذكية.

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وجاء هذا الإعلان عبر تحديث لواتس آب لمدونة قديمة، تحذر فيها المستخدمين من وقف دعمها لأنظمة التشغيل القديمة، والتي لن تكون متوافقة مع التحديثات التي تجريها الشركة لتطبيقها.

وتشمل الأجهزة التي سيتوقف دعم واتس آب فيها كلا من نوكيا إس 4، وإصدارات أندرويد 2.3.3 أو أقدم، وكذلك iOS 7 أو أقدم.

ولن يتمكن المستخدمون الذين لديهم أنظمة التشغيل هذه من إنشاء حسابات جديدة لواتس آب، ولكن يمكنهم الاستمرار في استخدامه إلى أن توقف الشركة دعمه بالكامل.

وسينتهي دعم واتس آب لأجهزة نوكيا في 31 ديسمبر من هذا العام، بينما ستوقف الدعم لأجهزة أندرويد و iOS في 1 فبراير 2020.

وحذر واتس آب من أن بعض ميزات التطبيق قد تتوقف عن العمل في هذه الأثناء، حيث أنها لم تعد "تتطور بنشاط" عبر هذه الأنظمة،

وكانت واتس آب قد أوقفت بالفعل العمل في عدد من الأجهزة والتي تشمل إصدارات أندرويد القديمة وأنظمة ويندوز فون 8.0 أو أقدم، وأيضا نظام تشغيل iOS 6 ونوكيا سيمبيان إس 60، وبلاك بيري أو إس وبلاك بيري 10.

المصدر: ميرور

فادية سنداسني