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تسريبات جديدة عن أحدث هواتف إل جي

العالم الرقمي

تسريبات جديدة عن أحدث هواتف إل جي
youtube/TechConfigurations
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سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية معلومات جديدة عن هاتف "V40" المنتظر من إل جي.

وذكر موقع "Android Police" أن الهاتف المذكور سيأتي بمواصفات تجعل منه واحدا من أفضل الأجهزة الذكية في الأسواق، وسيزود بمعالج "SNAPDRAGON -845"، وذاكرة وصول عشوائي 6 أو 8 غيغابايت.

كما من المفترض أن يأتي "V40" بكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة 16+13 ميغابيكسل، وبميزات تقريب عالية تضمن جودة ممتازة للصورة حتى عند تكبيرها عدة مرات، وكاميرا أمامية مزدوجة أيضا بدقة 24 ميغابيكسل.

youtube/TechConfigurations
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أما بطارية الجهاز فمن المتوقع أن تكون بسعة 3700 ميللي أمبير أو أكثر بقليل، ومزودة بخاصية الشحن السريع، وشاشته ستأتي بحجم 6.2 بوصة.

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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