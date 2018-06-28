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فيسبوك تمنحك حق "إسكات" الكلمات "المزعجة"!

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فيسبوك تمنحك حق
Globallookpress © Jaap Arriens
فيسبوك تمنحك حق "إسكات" الكلمات "المزعجة"!
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أضافت شركة فيسبوك ميزة جديدة تتيح إمكانية "إسكات" الكلمات الرئيسية من صفحة الأخبار الزمنية، ما يعني تجنب الأحاديث والموضوعات المزعجة.

وفي الوقت الحالي، ما تزال الميزة في مرحلة الاختبار، لذا لن تظهر لجميع المستخدمين. ولكن، إذا أثبتت فعاليتها، فمن الممكن أن تصبح متاحة للجميع.

وستظهر ميزة "الغفوة" في القائمة العلوية اليمنى في المشاركة على "آخر الأخبار"، ما يمنحك خيار إخفاء المشاركات مؤقتا حسب الكلمة الرئيسية.

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وفي مدونة منشورة، قال شروتي مورفلدهاران من فيسبوك: "لمنع ظهور الأخبار غير المحببة، بدأنا في اختبار ميزة مضافة إلى مجموعة عناصر التحكم في شريط الأخبار، غفوة الكلمات الرئيسية".

وتظهر الميزة في منشورات الأخبار، وتقدم خيار إسكات كلمات رئيسية محددة. وعند النقر على "الغفوة" لن ترى مشاركات في "آخر الأخبار" تحتوي على تلك الكلمة أو العبارة من أي شخص أو صفحة أو مجموعة.

ويستمر الحظر لمدة 30 يوما، لذا تأكد من رغبتك في "إسكات" كلمة رئيسية لفترة من الوقت قبل الضغط على "الغفوة".

المصدر: ذي صن

// 26.06.2018 по тикету 15478

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