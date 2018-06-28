سامسونغ تحدد موعد الكشف عن "غالاكسي نوت 9" المنتظر

لن يخلو هذا الصيف من إعلان ضخم ومميز من سامسونغ، حيث أرسلت الشركة دعوات لحضور مؤتمرها الضخم في نيويورك، والذي قد يشهد إطلاق هاتفها الرائد "غالاكسي نوت 9".

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وعلى الرغم من أن الشركة لم تؤكد بشكل صريح نيتها إطلاق هاتف "غالاكسي نوت 9" خلال مؤتمرها الذي اعتادت عقده في الولايات المتحدة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن نوت 9 سيكون "نجم الحفل" في نيويورك، وتحديدا في مركز باركليز في بروكلين.

وحددت سامسونغ تاريخ 9 أغسطس المقبل، موعدا لعقد مؤتمرها، وظهرت في الدعوة صورة قلم "S Pen"، ما قد يشير إلى أن الشركة تعتزم كشف النقاب عن هاتفها الرائد الجديد، خاصة وأنها كشفت عن جهاز نوت 8 في الوقت نفسه تقريبا، العام الماضي.

وذكرت بعض التقارير أن غالاكسي نوت 9 سيزود بمستشعر بصمة مدمج مع الشاشة، فضلا عن أنه سيأتي مع كاميرا مزدوجة ويحتوي على معالج "Snapdragon 845" من كوالكوم، بالإضافة إلى المساعد الصوتي الذي تم إصلاحه وتحديثه بالكامل.

المصدر: إنغيدجت