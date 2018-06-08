تسريب التصميم النهائي لهاتف غالاكسي نوت 9

ينتظر الكثيرون جهاز غالاكسي نوت 9 من سامسونغ، والذي يحمل العديد من المزايا التي يتوق الكثيرون للحصول عليها في أي هاتف ذكي، خاصة في ما يتعلق بالكاميرا والتخزين.

وبعد عدد من التقارير والتوقعات حول مواصفات الهاتف، صدرت تسريبات جديدة تكشف عن تصميم غالاكسي نوت 9 الذي سيشهد بعض التغييرات الهامة، حيث نشر ستيف هيمرستوفر، المسرب الشهير الذي يعرف باسم "onleaks"، صورا ثلاثية الأبعاد مفصّلة لتصميم الهاتف النهائي.

And now Ladies and Gentlemen, here comes your very first look at the #Samsung#GalaxyNote9! 360° video + official looking 4K renders + dimensions (based upon factory CAD), on behalf of @91mobiles... https://t.co/lMC7Ab2Qaopic.twitter.com/n6esrObuqQ — Steve H. (@OnLeaks) June 6, 2018

ونشر موقع "91Mobile" هذه الصور التي تكشف أن هاتف سامسونغ الرائد الجديد سيحمل أجزاء مشابهة لأجهزة غالاكسي نوت 8 وغالاكسي إس 9 بلس.

وستكون الكاميرا المزدوجة بجهاز غالاكسي نوت 9 بشكل أفقي على عكس سابقه نوت 8، وهو ما يشير إلى أن سامسونغ ستغير مكان مستشعر بصمات الإصبع أسفل الكاميرا.

ومما لا يروق للمستخدمين في تصميم الجهاز الجديد، هو أن سامسونغ تواصل تثبيت مستشعرات بصمات الإصبع في شكل مستطيل عندما تتوفر مساحة كافية في الجزء الخلفي من الهاتف، وبمجرد أن تحصل سامسونغ على أجهزة قراءة بصمات الأصابع داخل الشاشة (التي ستكون متوفرة في هواتف الشركة في عام 2019)، فستختفي هذه المشكلة.

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وعند الانتقال إلى واجهة الهاتف، تظهر التسريبات الجديدة أن سامسونغ ستزيد من حجم الشاشة قليلا، ولكنها في الأساس تكرر تصميم نوت 8، وهذا أمر جيد بالنظر إلى التصميم البديع لذلك الهاتف، كما تم الاحتفاظ بمدخل السماعة نفسه لهاتف نوت 8، إلى جانب مدخل الشاحن ومكبر الصوت.

ويشير هيمرستوفر إلى أن غالاكسي نوت 9 سيكون بقياس 161.9× 76.3 مم أي أنه سيكون أقصر قليلا من سابقه نوت 8، بينما سيكون سمكه 8.8 مم مقارنة بـ 8.6 مم لسابقه، وهو ما قد لا يلاحظه المستخدمون بفضل تغييرات الشاشة.

المصدر: فوربس

فادية سنداسني