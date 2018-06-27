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تلغرام يتوقف عن العمل في عدة دول!

العالم الرقمي

تلغرام يتوقف عن العمل في عدة دول!
visualrian.ru/Kiril kallinikov
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ذكر القائمون على خدمة "Downdetector" أن تطبيق تلغرام توقف عن العمل في عدد من دول العالم.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن المشاكل في عمل تلغرام بدأت بالظهور في عدد من بلدان أوروبا الغربية والشرقية، اليوم الأربعاء، الساعة 15:00 (بتوقيت موسكو)، ولم يتمكن معظم مستخدمي التطبيق من استعماله.

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كما ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية "أن المشاكل ظهرت بشكل رئيسي في هولندا وعدد من المدن الأوروبية كميلانو وخاركوف وموسكو وبطرسبورغ وكييف".

المصدر: إنترفاكس

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