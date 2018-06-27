مواصفات هاتف "Redmi 6 Pro" الجديد

استعرضت شركة "Xiaomi" الصينية هاتف "Redmi 6 Pro" بمواصفات مميزة وسعر منافس.

وطرح هذا الهاتف بـ 3 نسخ زودت كل منها بمعالج "Snapdragon 625" وشاشة بمقاس 5.84 بوصة عالية الدقة، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4000 ميللي أمبير.

كما أتت جميع نسخ الجهاز الجديد بكاميرا أساسية بدقة 12+5 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع.

youtube/Ponsel Heboh

وجاءت أرخص نسخ الهاتف بذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت وذاكرة داخلية 32 غيغابايت. أما النسخة الثانية فبذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت وأخرى داخلية 32 غيغابايت، بينما زودت النسخة الأكثر تطورا بذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت وأخرى داخلية 64 غيغابايت.

youtube/Ponsel Heboh

أما سعر الجهاز فيبدأ من 190 دولارا تقريبا وينتهي بـ 256 دولارا.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر