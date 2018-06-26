 
مباشر

تسريبات جديدة عن هاتف آبل القادم

العالم الرقمي

تسريبات جديدة عن هاتف آبل القادم
Reuters Benoit Tessie
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kfe0

تداولت مواقع مختصة بشؤون التقنية صورا ومعلومات حول الهاتف الرخيص المنتظر أن تطرحه آبل العام الجاري.

ووفقا للمواقع فإن الهاتف الجديد سيأتي شبيها بهاتف "آيفون-7" تقريبا مع كاميرا أساسية بعدسة واحدة، وشاشة تغطي معظم مساحة الواجهة الأمامية على غرار شاشات "آيفون-X".

إقرأ المزيد
ساعات آبل القادمة بمواصفات جديدة كليا

كما ذكرت تسريبات سابقة أن الهاتف المذكور سيطرح بنسختين مزودتين بشاشات LCD بمقاس 6.1 بوصة، نسخة بسعر 550 دولارا، وأخرى بسعر 650 دولارا مزودة بمنفذين لبطاقات الاتصال.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا