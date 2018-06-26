تسريبات جديدة عن هاتف آبل القادم
Reuters Benoit Tessie
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تداولت مواقع مختصة بشؤون التقنية صورا ومعلومات حول الهاتف الرخيص المنتظر أن تطرحه آبل العام الجاري.
ووفقا للمواقع فإن الهاتف الجديد سيأتي شبيها بهاتف "آيفون-7" تقريبا مع كاميرا أساسية بعدسة واحدة، وشاشة تغطي معظم مساحة الواجهة الأمامية على غرار شاشات "آيفون-X".
Exclusive: This is Apple’s 6.1-inch LCD iPhone https://t.co/7D7cIvnaRXpic.twitter.com/N9lc6Op0B9— BGR.com (@BGR) 25 июня 2018 г.
كما ذكرت تسريبات سابقة أن الهاتف المذكور سيطرح بنسختين مزودتين بشاشات LCD بمقاس 6.1 بوصة، نسخة بسعر 550 دولارا، وأخرى بسعر 650 دولارا مزودة بمنفذين لبطاقات الاتصال.
المصدر: لايف. رو
أسعد ضاهر
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