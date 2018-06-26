آبل تقدم حلا للتخلص من إدمان هواتفها!

ابتداء من اليوم، يمكن لمستخدمي أجهزة آبل تحميل الإصدار التجريبي من نظام التشغيل iOS 12 على أجهزة آيفون وآيباد.

ولإتمام العملية، قم بالتسجيل في موقع آبل على الإنترنت لاختبار الإصدار بيتا من النظام المحدث، والذي سيطلب منك تسجيل جهازك.

ويعمل نظام التشغيل iOS 12 على طرح ميزات جديدة مصممة لتحسين أداء الهواتف القديمة، بالإضافة إلى الرموز التعبيرية التفاعلية المحدثة أو Animojis.

وأعلنت شركة آبل لأول مرة عن نظام التشغيل iOS 12 في مؤتمر مطوريها العالمي في سان خوسيه، وذلك في وقت سابق من هذا الشهر.

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ويُنصح المستخدمون بالاحتفاظ بنسخة احتياطية من بيانات أجهزتهم على جهاز الكمبيوتر، قبل تحميل نظام التشغيل iOS 12، حيث أنها بمثابة خطوة احترازية في حال قررت العودة إلى نظام التشغيل iOS 11.

وتقول آبل على موقعها: "يرجى ملاحظة أن البرنامج التجريبي العام لم يتم إصداره تجاريا بعد من قبل الشركة، لذا قد يحتوي على أخطاء. تأكد من الاحتفاظ بنسخة احتياطية لبيانات جهازك باستخدام iTunes وMac، قبل تثبيت البرنامج التجريبي".

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ومن المقرر أن يسرع النظام المطور عملية فتح التطبيقات والكاميرا ولوحة المفاتيح، ما يجعل التفاعل مع هواتف آيفون عملية أكثر سلاسة بشكل عام.

وهناك ميزة أخرى مثيرة يقدمها iOS 12 تتمثل في الحد من استخدام الهاتف، حيث تتيح ميزة "وقت الشاشة" الجديدة إمكانية التحكم الأكبر في وقت استخدام الهاتف، وعرض الأفكار المتعلقة بالنشاط الأسبوعي عبر التطبيقات المختلفة.

وتوضح الميزة للمستخدمين مقدار الوقت الذي يقضونه في استخدام التطبيقات على مدار اليوم، وعدد المرات التي يقومون فيها بالتقاط هواتفهم.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تعيين حدود زمنية للتطبيقات التي يستخدمونها أكثر من غيرها، باستخدام أداة "حدود التطبيق".

كما يقدم نظام التشغيل المحدث خاصية "تحسين" الإشعارات وتغيير الإعدادات، بحيث تظهر إشعارات محددة في الشاشة. وستقترح "سيري" على المستخدمين أيضا إيقاف بعض الإشعارات، إذا لم يتم فتح التطبيق منذ فترة.

وأخيرا، أصدرت آبل شخصية Animojis أو Memojis، في نظام التشغيل iOS 12. ولكن سيتعين عليك شراء جهاز آيفون X من أجل استخدامها. وهناك أيضا ميزة Group FaceTime، بالإضافة إلى تطبيقات الصور والأخبار.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا