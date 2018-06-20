آبل متهمة بالاحتكار

تقف شركة آبل من جديد أمام المحكمة الأمريكية العليا في استئناف للقضية التي رفعت ضدها منذ 7 سنوات، واتهمت فيها بالاحتكار.

ونشر موقع بلومبرغ أن آبل وشركة "بيبر" ستقفان من جديد للاستماع إلى مرافعتيهما في المحكمة الأمريكية العليا بشأن دعوى اتهام آبل باحتكار متجر التطبيقات "App Store".

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وتتهم مؤسسة "بيبر" شركة آبل باحتكارها لتوزيع التطبيقات على متجرها، وتسببها بدفع المستهلكين مبالغ أكبر مما ينبغي للهروب من الرقابة على متجرها الخاص، ومن المطالبات التي من الممكن أن تصل لملايين الدولارات.

لكن آبل ترد على هذه الاتهامات بأنها تحاول تبسيط التحكم بالبرامج والتطبيقات التي يستخدمها أصحاب منتجات آبل لحماية بياناتهم الشخصية من التسريب، ومن تسلل أي برامج خبيثة إلى أجهزتهم.

يذكر أن القضية بدأت منذ عام 2011، وربحتها شركة آبل مبدئيا، إلا أن المحكمة العليا قررت من جديد استئناف القضية للاستماع إلى أقوال الطرفين مرة أخرى.

المصدر: لايف. رو

خالد ظليطو