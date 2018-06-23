آبل تؤجل إطلاق شاحنها اللاسلكي

أكدت صحيفة بلومبرغ أن آبل تنوي تأجيل إطلاق شاحنها اللاسلكي "AirPower"، حتى خريف العام الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن "آبل كانت تنوي إطلاق AirPower، في يونيو 2018، لكن عقبات فنية في الإنتاج دفعتها إلى تأجيل إصداره، من أهمها معالجة مشكلة ارتفاع حرارة الشاحن أثناء تعامله مع عدد من الأجهزة الذكية".

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كما حرصت آبل وفقا للخبراء على تطوير وتحسين برمجيات هذا الشاحن المعقد نسبيا ليكون قادرا على شحن 3 أجهزة ذكية سوية كساعات Apple Watch وسماعات AirPods وهواتف آيفون، وفي الوقت نفسه تقديم الشحنة المناسبة من الطاقة لكل جهاز على حدى.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شركة "Pegatron Corp" المعروفة بتجميع أجهزة آيفون تشارك هي الأخرى في تطوير هذه الشواحن.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر