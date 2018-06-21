"Oppo" تطرح هاتفا بمواصفات غير مسبوقة!

استعرضت شركة "Oppo" مؤخرا هاتفا ذكيا بمواصفات تجعل منه أحد أفضل الهواتف المطروحة في الأسواق.

وأبرز ما يميز جهاز "Find X" عن باقي الهواتف الذكية الحالية هو تصميم هيكله المميز الذي يتكون من قسمين، يختفي أحدهما ضمن الآخر، ويخرج فيه الجزء العلوي من الجسم الأساسي عند استعمال الكاميرا.

كما زود الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16+20 ميغابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 25 ميغابيكسل، مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.

ويضمن الأداء الممتاز للجهاز شاشة OLED بمقاس 6.4 بوصة، ومعالج "Qualcomm Snapdragon 845" وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت، بالإضافة إلى بطارية بسعة 3730 ميللي أمبير، ونظام تشغيل "Android 8.1 Oreo".

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر