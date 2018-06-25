إطلاق "سيكو إكسبرس 3" أول حاسب لوحي مصري الصنع

تعتزم الشركة المصرية لصناعات السليكون "سيكو مصر"، إطلاق أول حاسب لوحي "تابلت" مصري محلي الصنع، يوم الأربعاء 4 يوليو المقبل، تحت مسمى "سيكو إكسبريس 3".

وقال رئيس الشركة، محمد سالم، إن الحاسب اللوحي من إنتاج المنطقة التكنولوجية بأسيوط، وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45%، ليبلغ سعره نحو 1149 جنيها (70 دولارا تقريبا).

إقرأ المزيد

وكانت "سيكو" قد أطلقت، في فبراير الماضي، أول هاتف محمول مصري، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد، من خلال ستة موديلات تراوحت أسعارها ما بين 999-4200 جنيها.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد افتتح مصنعا للإلكترونيات في المنطقة التكنولوجية بأسيوط جنوب مصر، مطلع ديسمبر 2017، والتي قامت بإنتاج أول هاتف محمول مصري، في ديسمبر الماضي.

المصدر: اليوم السابع