تصدير أول دفعة من هاتف "سيكو" المصري

أعلنت الشركة المصرية لصناعات السيليكون "سيكو مصر" صاحبة العلامة التجارية لأول محمول صنع في مصر عن تصدير أو شحنة من الهواتف المحمولة من مصنعها.

وأوضحت الشركة أنها صدرت الدفعة الأولى من الهاتف لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة محمد سالم، عن سعادته بالنجاحات التي حققها المصنع.

وأشار إلى أن الشركة نجحت في تصدير أكثر من 1000 جهاز محمول كمرحلة أولى بعد حصولها على موافقة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بدولة الإمارات لتتبعه مراحل أخرى للتصدير.

وكان هاتف سيكو قد أطلق رسميا في السوق المصرية منذ فبراير الماضي، حيث طرحت الشركة 8 طرازات من أول هاتف محمول مصري في السوق.

ويبلغ سعر الهاتف التقريبي، 4200 جنيه مصري (235 دولارا) تقريبا، ما يجعله منافسا لهواتف أخرى من ناحية السعر.

يأتي الهاتف بتصميم نحيف، بغطاء خلفي بلاستيكي مصقول ولامع، مع شاشة IPS تكاثفية مقاسها 5.7 بوصة، بنسبة عرض إلي ارتفاع 18‏:‏9 على غرار الهواتف الرائدة من سامسونج وآبل وهواوي‏، بدرجة وضوح 1280 x 720 بكسل.

يحتوى الجهاز على كاميرا خلفية‏ مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل والثانية 5 ميغابكسل مصحوبة بفلاش مزدوج، وكاميرا أمامية 8 ميغابكسل، ما يعني جودة عالية في التصوير.

المصدر: مصراوي