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الذكاء الاصطناعي يحسن أداء الحواسب

العالم الرقمي

الذكاء الاصطناعي يحسن أداء الحواسب
youtube/ Sinus
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أكد خبراء من شركة مايكروسوفت أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التي أدخلوها على أنظمة ويندوز حسنت من عمل الحواسب بشكل ملحوظ.

وبينت إحصائيات الشركة الأخيرة أن عمل نحو 250 مليون جهاز كمبيوتر حول العالم تحسن بشكل ملحوظ بعد إدخال برمجيات الذكاء الاصطناعي على أنظمة ويندوز، الأمر الذي قلل من شكاوى المستخدمين وخفف من ضغوطات العمل على مراكز الدعم الفني التابعة للشركة في مختلف البلدان.

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وأكد الخبراء في مايكروسوفت أن "منظومات الذكاء الاصطناعي في أنظمة ويندوز ستكون قادرة على تحميل التحديثات في نظام التشغيل وتثبيتها تلقائيا عند الضرورة، كما ستستطيع البحث عن أي خلل برمجي في ويندوز وإصلاح الخطأ، أو إرسال رسالة إلى مراكز الدعم الفني لإصلاحه".

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر

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