 
مباشر

الذكاء الاصطناعي يرصد المجرمين في موسكو

العلوم والتكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي يرصد المجرمين في موسكو
youtube/NEC Corporation
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k4q9

ذكرت مصادر في شرطة العاصمة الروسية موسكو أن الشرطة بدأت باختبار نظام جديد للقبض على المجرمين والمطلوبين في الأماكن العامة ومترو الأنفاق في المدينة.

ويعتمد النظام الجديد على عدد كبير من كاميرات فيديو حديثة عالية الدقة، موصولة بحواسب مزودة بأنظمة الذكاء الاصطناعي وأنظمة التعرف على الوجوه، حيث تتوزع هذه الكاميرات في المرافق والحدائق العامة ومحطات القطارات ومترو الأنفاق.

youtube/VocordCompany
إقرأ المزيد
الشرطة الصينية تعتمد نظارات ذكية تتعرف على المجرمين الشرطة الصينية تعتمد نظارات ذكية تتعرف على المجرمين

وتعمل كاميرات هذه المنظومة على مدار 24 ساعة، لتنقل صور المتواجدين في تلك الأماكن إلى الكمبيوترات المركزية، وفي حال لاحظت منظومات الكمبيوتر وجود أي وجه متطابق مع شخص في قائمة المطلوبين لدى قوات الأمن، تعطي إنذارا للمراقبين لإخبار الشرطة وإلقاء القبض على المطلوب.

ويؤكد مطورو تلك التقنية أن نسبة الخطأ فيها قليلة جدا، والأهم من ذلك هو قدرتها على تحليل البيانات بسرعة كبيرة، الأمر الذي سيساعد في القبض على المجرمين ويخفف على الجهات المختصة عناء البحث عنهم.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة