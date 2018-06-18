أبرز مواصفات "+Galaxy A6" الجديد
طرحت سامسونغ مؤخرا جهازا جديدا من سلسلة هواتف "A" المعروفة بأدائها المميز.
وصنف الخبراء هذا الهاتف كواحد من أفضل الأجهزة الموجودة حاليا لخصائصه، ومنها:
- معالج ثماني النوى "Qualcomm Snapdragon 450".
- معالج رسوميات Adreno 506.
- ذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع.
- نظام تشغيل "Android 8.0" مع واجهات "Samsung Experience 9.0".
- شاشة Super AMOLED بمقاس 6 بوصات ودقة عرض 2220х1080 بيكسل وأبعاد "18.5:9".
- كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 16+5 ميغابيكسل.
- كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابيكسل.
- هيكل متين مقاوم للماء والغبار.
- بطارية بسعة 3500 ميللي أمبير.
- الأبعاد: 160.2х75.7х7.9 ملم.
- الوزن: 191 غراما.
المصدر: فيستي
أسعد ضاهر