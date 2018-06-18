أبرز مواصفات "+Galaxy A6" الجديد

طرحت سامسونغ مؤخرا جهازا جديدا من سلسلة هواتف "A" المعروفة بأدائها المميز.

وصنف الخبراء هذا الهاتف كواحد من أفضل الأجهزة الموجودة حاليا لخصائصه، ومنها:

- معالج ثماني النوى "Qualcomm Snapdragon 450".

- معالج رسوميات Adreno 506.

- ذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت.

- ذاكرة داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع.

- نظام تشغيل "Android 8.0" مع واجهات "Samsung Experience 9.0".

- شاشة Super AMOLED بمقاس 6 بوصات ودقة عرض 2220х1080 بيكسل وأبعاد "18.5:9".

youtube/TechLineHD

إقرأ المزيد

- كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 16+5 ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابيكسل.

- هيكل متين مقاوم للماء والغبار.

- بطارية بسعة 3500 ميللي أمبير.

- الأبعاد: 160.2х75.7х7.9 ملم.

- الوزن: 191 غراما.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر