إنتل تطرح معالجا بقدرات فائقة!

استعرضت شركة إنتل خلال معرض "Computex 2018" معالجا جديدا للحواسب بمواصفات تجعله الأقوى بين منتجاتها المشابهة.

وبالرغم من أن الشركة لم تفصح بالتفصيل عن المواصفات التقنية للمعالج، إلا أنها أكدت أنه بـ 28 نواة وبتردد 5 غيغاهيرتز.

إقرأ المزيد

ويشير الخبراء إلى أن المعالج الجديد حصل على 7334 نقطة في تصنيفات Cinebench، الأمر الذي يجعله واحدا من أقوى المعالجات أداء في العالم.

يذكر أن "Qualcomm" استعرضت هي الأخرى في "Computex 2018" أحدث معالجاتها صغيرة الحجم المخصص للحواسب، والذي ينتظر أن يظهر أواخر العام الجاري في العديد من الحواسب المزودة بهيكل نحيف وخفيف الوزن.

المصدر: لينتا. رو

أسعد ضاهر