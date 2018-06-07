"Qualcomm" تطلق أحدث معالجاتها المخصصة للحواسب

استعرضت "Qualcomm" في معرض "Computex 2018" أقوى معالجاتها المخصصة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة العاملة بنظام Windows.

وأهم ما يميز "Snapdragon 850" الجديد هو حجمه الصغير الذي يجعل منه شبيها بمعالجات الهواتف الذكية، وبالتالي فهو لا يحتاج إلى نظام تبريد خاص إضافي يزيد من حجم الحاسب ومقدار استهلاكه للطاقة.

ويشير الخبراء في "Qualcomm" إلى أن هذا المعالج يشبه بأدائه معالجات "Snapdragon 845"، لكن سرعة معالجة البيانات فيه أكبر بمقدار 30%، ومقدار توفيره للطاقة أكثر بـ 20%، فضلا عن أنه يوفر سرعة كبيرة في التعامل مع شبكات LTE.

youtube/Windows Central

ومع نهاية العام الجاري من المتوقع أن يظهر هذا المعالج في العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تتميز بهيكل نحيف وخفيف الوزن.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر