واتس آب يتوقف عن العمل حول العالم!

يبدو أن تطبيق المراسلة الأكثر شيوعا في العالم، واتس آب، تعطل لدى العديد من المستخدمين.

وبدأ الخلل في تمام الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينيتش، حيث ورد 600 بلاغ عن المشكلة، وفقا لـ DownDetector. وشملت المناطق المتضررة بريطانيا وجنوب إفريقيا وماليزيا وأجزاء من الولايات المتحدة.

#whatsapp is down globally. It's the beginning of the end! I hope everyone has their prepper stash ready. Haha! — Donnie Mac Jnr (@DonnieMac18) June 14, 2018

وقال 67% من المستخدمين إنهم يواجهون مشاكل في الاتصال، بينما أوضح 26% منهم أن المشكلة تتمثل في تلقي الرسائل، كما قال 5% إن هنالك خللا في تسجيل الدخول.

Twitter is the only place accurate to check if #WhatsApp is really down or your network just acting up 😅 — 🍒YouDontKnowMeYET 🍒 (@MphoMaisa) June 14, 2018

Seeing that whatsapp is down, now we can actually use those 50/100 free sms' s included in your contact. Hehe — Miss C (@misswhitnels) June 14, 2018

وتوجه عدد من المستخدمين إلى تويتر لطرح المشكلة، حيث قال أحدهم إن "تطبيق واتس آب تعطل على مستوى العالم، إنها بداية النهاية!".

يذكر أن واتس لم يعلق بعد على هذه المشكلة.

المصدر: ميرور

ديمة حنا