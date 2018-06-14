 
مباشر
عاجل
الخارجية الإيرانية تدين بشدة الحملات العسكرية للتحالف العربي على الحديدة في اليمن

واتس آب يتوقف عن العمل حول العالم!

العالم الرقمي

واتس آب يتوقف عن العمل حول العالم!
Gettyimages.ru
واتس آب يتوقف عن العمل حول العالم!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kdax

يبدو أن تطبيق المراسلة الأكثر شيوعا في العالم، واتس آب، تعطل لدى العديد من المستخدمين.

وبدأ الخلل في تمام الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينيتش، حيث ورد 600 بلاغ عن المشكلة، وفقا لـ DownDetector. وشملت المناطق المتضررة بريطانيا وجنوب إفريقيا وماليزيا وأجزاء من الولايات المتحدة.

وقال 67% من المستخدمين إنهم يواجهون مشاكل في الاتصال، بينما أوضح 26% منهم أن المشكلة تتمثل في تلقي الرسائل، كما قال 5% إن هنالك خللا في تسجيل الدخول.

وتوجه عدد من المستخدمين إلى تويتر لطرح المشكلة، حيث قال أحدهم إن "تطبيق واتس آب تعطل على مستوى العالم، إنها بداية النهاية!".

يذكر أن واتس لم يعلق بعد على هذه المشكلة.

المصدر: ميرور

ديمة حنا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا